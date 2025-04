"Yo tengo a mi hermano y a mis sobrinas que lo votaron, se están muriendo de hambre y lo siguen defendiendo", sorprendió esta mujer en el móvil de Kamikaze TV.

Cuando le preguntaron por qué cree que las personas piensan así, contestó: “El odio a Cristina”.

Y al definir al presidente, lo describió así: “Es una persona que no piensa… en nada, está peleado con sus padres, no quiere a los jubilados, no estoy de acuerdo en muchas cosas”.