La advertencia de Jorge Rial para uno de los Menem que se hizo el picante: 'Entrégate ladrón"

La difusión de los audios en el programa Argenzuela y provocaron una crisis en el oficialismo,, convirtieron a Lule Menem, su sombra es la hermana del presidente, Karina Milei, quien también quedó en el ojo del huracán.

Jorge Rial, en el programa que conduce en Radio 10, explicó por qué hablar de uno es hablar de la otra, dos personas inseparables en este caso.

Ahora, Rial fue un poco más allá en un fuerte cruce en redes sociales que tuvo con el diputado Martín Menem.

El libertario publicó un tweet con el eslogan de campaña de la Libertad Avanza, “Kirnerismo nunca más”, y el periodista le respondió de manera directa: “Entrégate, ladrón”.