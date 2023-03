“Yo soy peroncho y encontré un lugar donde volver a levantar el orgullo peronista”, lanzó Dady Brieva en Duro de Domar, al hablar de lo que será su nuevo programa, Peronismo Para Todos, que arrancará este domingo en la pantalla de C5N.

"No lo hago de guapo. No nos queda más margen. Si no ganamos, realmente vamos a tener problemas. Hay que hacerlo en defensa propia", agregó el actor y humorista, quien estuvo de invitado en Duro de Domar.

Al ser consultado sobre cómo recibe las críticas por ser un declarado peronista, desetimó el ataque opositor: "Hago jueguito".

"Tengo que agradecer que me han hecho hacer gratis un curso de supervivivencia, que en cualquier lado se pagaría una fortuna. Hoy por hoy, los cañonazos son música funcional para mis oídos", definió Brieva.