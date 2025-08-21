Un momento viral se desprendió de la gran movilización que protagonizaron padres, personal médico y las propias personas con discapacidad contra el veto de Javier Milei.

Esta señora, catalogada por muchos en las redes como ‘señora de Recoleta’, hablo ante las cámaras de TN y lo primero que dijo fue: “Yo voté a Milei”.

“Si esto llega a él quiero que sepa que lo voté porque considero que nuestro país ha sido saqueado”, comentó la mujer a las cámaras de televisión.

Pero luego expresó: “nuestros hijos quedan en la calle” y sentenció: “Le pido al presidente que puede escucharnos y que con los chicos discapacitados tenga piedad”.

Muchas personas en las redes sociales remarcar la empatía de algunas personas solo cuando les toca a ellos sufrir la motosierra de Milei, aunque hagan oídos sordos cuando le toca las clases más necesitadas.

En esta ocasión, hasta el grueso del periodismo oficialista se hizo eco de la noticia salvo Luis Majul que inventó todo tipo de excusas insólitas para no mostrar los escándalos del gobierno.