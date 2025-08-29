Jonatan Viale se mostró excitado con la supuesta primicia de Guadalupe Vázquez que afirma que Diego Spagnuolo trabajó para la municipalidad de Tigre.

El hecho carece de importancia y no era un secreto si cobró de la municipalidad durante 7 años, entre el 2011 y el 2018 pero si deja claro que o Javier Milei y su equipo lo sabían al incorporarlo, no solo al Gobierno sino como amigo y abogado del Presidente, o son todos tan inútiles que ni siquiera chequearon su curriculum.

De todos modos que Spagnuolo fuera asesor del municipio de ninguna manera implica el tener una relación directa con el intendente, ni implica, como quieren hacer creer Vázquez y Viale, que fuera una especie de topo del massismo dentro de La Libertad Avanza.