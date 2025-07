“Hay que buscar en las ideas de Milei un contenido humanista más que político”, dijo Alejandro como preámbulo a describir el gobierno nacional. Y sorprendió.

“Me aterra que un tipo diga que el Estado no debe que participar en nada, no lo escuché muchas veces. Que diga que no tiene recursos para comprar medicamentos para el que se muera, es más sorprendente, me impresiona más", dijo el escritor y conductor de radio y TV. Y remató: ”Me empuja a una oposición más cerrada".

La entrevista completa

Alejandro visitó Radio Con Vos en el pase entre Ernesto Tenembaum y Reynaldo Sietecase.