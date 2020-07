Voy con una polémica:

El Radicalismo es Menotista.

El Peronismo clásico es Bilardista.

Los troskos son Carusistas.

Los liberales son antifutbol.

Y el Kirchnerismo evolucionó hacia el Bielsismo.



PD: No me vengan con chicanas resultadistas q no soy de responderle a los ignorantes.