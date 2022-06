Pese a que la oposición pensaba que podía encontrar un aliado para el lawfare en el exministro, lo cierto es que la verdad volvió a imponerse.

"No me consta que haya delito", le dijo Kulfas al juez federal Daniel Rafecas.

La declaración se dieron en Comodoro Py, en el marco de la causa que armó la oposición para investigar supuestas irregularidades en el llamado a licitación para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, en Vaca Muerta.

En su declaración ante Rafecas, el exministro dijo que sus opiniones "no fueron más que muestras de discrepancias políticas" y explicó que "la adjudicación a Techint está justificada en la premura por realizar la obra".

Kulfas explicó que sus declaraciones -tanto en on como en off the record- fueron "respuestas políticas a lo que consideró un ataque injustificado a su ministerios por parte de la vicepresidenta Cristina Kirchner".

Rafecas quedó a cargo de la causa al recibir por sorteo la primera de las tres denuncias que se presentaron en los tribunales federales de Retiro derivadas de la información 'off the record' que tuvo origen en el Ministerio que comandó Kulfas.