Kicillof dijo que toma decisiones “pensando en las vidas que se salvan” y no en cantidad de muertos

El gobernador de la provincia de Buenos Aires afirmó que el Poder Ejecutivo adopta decisiones pensando "en las vidas que se salvan" y no en la cantidad de muertos por coronavirus, en referencia a la frase de Silvia Mercado.

Además, Axel Kicillof criticó a su antecesora, María Eugenia Vidal, por jactarse de no abrir hospitales durante su mandato.



El mandatario formuló esas declaraciones durante la inauguración del nuevo Hospital Municipal “Presidente Derqui”, en Pilar, que funcionará como Centro de Internación para enfermedades respiratorias y coronavirus.



"Este es un día inolvidable porque un sueño y un derecho se convierten en realidad. Alguien dijo con orgullo que no iba a abrir ni un solo hospital", dijo Kicillof en el acto, en clara referencia a la ex gobernadora María Vidal y sostuvo que el hecho de poder inaugurar un hospital es un "hito" dado que tiene que ver "con el derecho de los ciudadanos de poder acceder a la salud".



En ese marco, el mandatario bonaerense señaló que la actual es "otra época en la que hay un Gobierno que dice con orgullo 'nosotros sí vamos a abrir hospitales'".



El hospital

El hospital se construyó en 60 días, sobre la obra de un Centro de Atención Primaria-Unidades de Desarrollo Infantil cuya construcción estaba paralizada desde agosto de 2019.



Allí, Provincia y Nación y el Municipio invirtieron más de 40 millones de pesos para agregar un área de internación que permite que Presidente Derqui cuente con 26 camas nuevas de terapia intensiva, quirófano, área de guardia y emergencia, ecografía y un equipo de rayos para radiografías.



En ese marco, la Provincia aportó el equipamiento para el nuevo hospital: 16 respiradores, 18 camas de cuidados intermedios, monitores multiparamétricos, bombas de infusión, 1 ecógrafo portátil, y los elementos de seguridad como barbijos quirúrgicos, equipos de protección, máscaras protectoras faciales, antiparras, y alcohol en gel.