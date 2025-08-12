Después del escándalo desatado por el video manipulado sobre Axel Kicillof que el vocero presidencial Manuel Adorni difundió en redes sociales, y a pesar de las aclaraciones realizadas sobre ese hecho, el aparato de propaganda libertario volvió a publicar una fake news para ensuciar al gobernador bonaerense.

Por este motivo, Kicillof apuntó este martes contra Javier Milei y el medio oficialista La Derecha Diario con un posteo que indica: "ALERTA FAKE: Dijimos que esta iba a ser una campaña roñosa; no nos equivocamos. Milei y sus empleados quieren ganar las elecciones mintiendo y haciendo trampa”.

Desde su cuenta en ‘X’, explicó que el cambio en los lugares de votación “no fue decidido por el Gobierno provincial”. “Fue una decisión, que cuestionamos, de la Justicia Federal. Curiosamente, en medio de las mentiras que incluye este video se coló involuntariamente una verdad: ¡el 7 de septiembre hay que ir a votar!“, dijo.

Mensaje completo del gobernador:

"ALERTA FAKE:

Dijimos que esta iba a ser una campaña roñosa; no nos equivocamos. Milei y sus empleados quieren ganar las elecciones mintiendo y haciendo trampa.

Aclaro: el cambio en los lugares de votación NO fue decidido por el Gobierno provincial. Fue una decisión, que cuestionamos, de la Justicia Federal. Curiosamente, en medio de las mentiras que incluye este video se coló involuntariamente una verdad: ¡el 7 de septiembre hay que ir a votar!

El 7 de septiembre los bonaerenses se van a encontrar en el cuarto oscuro con una boleta muy “oscura”, de color violeta, que ataca a jubilados y discapacitados, a la universidad y a la industria, una boleta con candidatos impresentables que no conocen ni recorren la Provincia, una boleta del presidente que se la pasa en Estados Unidos pero abandona a Bahía Blanca y a cada ciudad de la Provincia.

Pero habrá también una boleta para frenar a Milei, una boleta con los colores de la patria que esta gente desprecia: #FuerzaPatria.

PD: ¿Qué es esa foto mía adulterada que pusieron? ¿Qué mente perversa se la pasa haciendo estas cosas? ¿Con qué recursos lo hacen? Cortala Milei, ya te descubrieron todos: sos un estafador. Dediquen el tiempo y los recursos a reparar el daño que están haciéndole al país y a la gente".