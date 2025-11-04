Después de publicar una carta pública al presidente Javier Milei, a días de que lo haya dejado afuera de la reunión con gobernadores, Axel Kicilof volvió a apuntar contra el libertario.

"No giró esa invitación porque hay una realidad que el Presidente no quiere ver", dijo Kicillof, al denunciar que el gobierno nacional evadió convocarlo a la reunión de gobernadores.

Agregó que "dejar afuera a 17 millones de bonaerenses es una pésima idea que agrede al federalismo y a la democracia", al acusar que la exclusión vulnera derechos fundamentales de la provincia.