"No está en juego una abstracta libertad individual de hacer lo que queremos cuando queremos. En una pandemia lo que juegan son los derechos: quién tiene derecho a no cuidarse y contagiar a otro?", es tan simple el razonamiento que no debiera dar lugar a la réplica.

Pero igual siempre aparecen esos furiosos libertarios para quienes sólo vale su derecho individual y nunca piensan en colectivo. A esos les habló el gobernador de la provincia de Buenos Aires al anunciar las medidas de control para evitar que la segunda ola de contagios crezca.