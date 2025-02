“Lamento mucho la bajeza que he visto estos días. Sé que hay campaña electoral, sé que algunos usan esto para ganar un voto y lucrar con el dolor, sacar ventaja. Se han traspasado todos los límites. Algunos dirigentes políticos los hemos visto hacer cosas que no son política, son miserables”, disparó Axel Kicillof para referirse al brutal asesinato de Kim Gómez.

“No todo vale por un voto, hay límites, pero no era la situación actual. Entre las redes y declaraciones no calma ni pacífica ni acompaña a las familias. La primera respuesta que tiene que haber es un acompañamiento del Estado para que haya claridad. Desde el primer momento que apresamos a los delincuentes, el área de Justicia está acompañando a las familias por el dolor” criticó a los dirigentes del oficialismo nacional que criticaron a su administración por lo sucedido.

“El principal responsable de 17 años no es un tema. Desde los 16 se pueden aplicar penas. Estamos dispuestos a discutir, a mejorar cualquier ley, son leyes nacionales. Aún teniendo la mejor ley, el problema es si se aplica mal. Yo no nombro jueces ni pongo preso a nadie ni hago las leyes. Ya lo habíamos apresado en febrero y lo liberaron. Es un caso para discutir de la aplicación de la ley".

Haciendo referencia a su ausencia en la firma del Pacto de Mayo que convocó el Presidente con todos los gobernadores, señaló: “Yo avisé que para una foto electoral no iba a ir. Si me llaman para trabajar sí. Venimos trabajando seriamente y por tercera vez le digo al Presidente que en lugar de buscar un rédito, lo invito a trabajar con seriedad”.

Las declaraciones de Kicillof