En medio del escándalo por los audios de Diego Spagnuolo que salpican al Gobierno nacional con presuntos casos de corrupción en el área de discapacidad, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, apuntó duro contra el presidente y su entorno.

De cara a las elecciones provinciales, y en una entrevista con Radio Con Vos, Kicillof endureció sus críticas contra Milei, a quien calificó como “un payaso”.

“Es un empleado, no es el dueño del circo, es un payaso”, aseguró el gobernador bonaerense.