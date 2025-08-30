De cara a las elecciones
Kicillof fulminó a Milei y apuntó contra su entorno: «No es el dueño del circo; es un payaso»
El gobernador bonaerense cuestionó “los manejos” del entorno del presidente y criticó el rumbo económico del país: “Milei no era lo que parecía; es un empleado, no es el dueño del circo, es un payaso”.
En medio del escándalo por los audios de Diego Spagnuolo que salpican al Gobierno nacional con presuntos casos de corrupción en el área de discapacidad, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, apuntó duro contra el presidente y su entorno.
De cara a las elecciones provinciales, y en una entrevista con Radio Con Vos, Kicillof endureció sus críticas contra Milei, a quien calificó como “un payaso”.
“Es un empleado, no es el dueño del circo, es un payaso”, aseguró el gobernador bonaerense.