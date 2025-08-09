El presidente Javier Milei habló en cadena nacional, donde dejó un insólito momento por su plagió al Joker de Batman, en un discurso utilizado para defender su plan económico luego de la dura derrota que sufrió en el Congreso.

“Los números que Milei construye son totalmente falsos”, fue la respuesta del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien habló este sábado y criticó fuertemente la cadena nacional que brindó Milei.

“Lo de ayer fue un delirio cósmico”, indicó el gobernador en diálogo con Radio Futurock.

“Mile viene de veta leyes que tienen que ver con discapacitados, jubilados, los números que Milei construye son totalmente falsos, y además el gobierno tiene un montón de plata”, agregó Kicillof al explicar su critica al plan motosierra.