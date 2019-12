A24.com on Twitter

Axel Kicillof pidió a la oposición que colaboren porque sino "va a haber un problema" de cara al tratamiento de la Ley Tributaria del año entrante.

El Gobernador remarcó que "no tener ley tributaria deja a la Provincia con problemas pero también a los municipios".

Kicillof, en una entrevista con Jorge Rial, denunció a la oposición y a María Eugenia Vidal de borrarse en el momento clave de la discusión de manera arbitraria.

"La provincia tiene un déficit enorme, con una deuda enorme y con graves problemas económicos y sociales, eso no quita que uno se ponga a trabajar en vez de estar hablando de la pesada herencia, pero si no nos dejan ni siquiera hacer un aumento igual a la inflación del año pasado y un poco más para los más ricos, es porque están haciendo otro juego", comentó.

"Necesitamos recursos, no estamos pidiendo más que la inflación, y así y todo no va a alcanzar, porque dejan 200 mil millones de pesos de faltante de caja para el 2020, pero no estamos planteando un impuestazo que cubra ese agujero que deja María Eugenia Vidal", aclaró