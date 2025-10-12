Hasta que el gobierno no cambie la normativa, desde 2010 tal como lo estableció Cristina Kirchner, en Argentina el 12 de octubre se lo conmemora como el "Día del Respeto a la Diversidad Cultural".

Pero este domingo, el Gobierno Nacional volvió a referirse a la fecha como el "Día de la Raza" y publicó un vergonzoso video en el que homenaje a Cristóbal Colón. "La civilización prevaleció sobre el salvajismo", reza el posteo de la cuenta de Casa Rosada.

Y Axel Kicillof salió al cruce de esa publicación. "En la provincia de Buenos Aires no cambiamos de idea, vamos a seguir defendiendo la diversidad y el respeto por los derechos de todas las comunidades que forman parte de nuestra identidad", publicó el gobernador de la Provincia de Buenos Aires.



"Día del respeto a la Diversidad Cultural", indica el flyer con el que acompañó Axel su postura en redes.

Al momento de oficializar el traslado del feriado de este año al viernes 10 de octubre, la propia Resolución 139/2025 de la gestión libertaria mantiene legalmente el nombre de "Día del Respeto a la Diversidad Cultural".