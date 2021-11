Más allá de las importantes obras de urbanización de barrios en Quilmes junto a la intendenta Mayra Mendoza, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, le recomendó a Macri que haga lo que debe hacer y se presente ante la Justicia cuando esta lo requiera.

Axel aseguró que está casi probado que hubo espionaje ilegal no sólo contra los familiares de los caídos en la tragedia del ARA San Juan, también sucedió contra dirigentes de su propio partido.

El gobernador aclaró que lo que debe decir Macri es si tenía conocimiento o no de lo que estaba pasando. Si lo tenía es grave pero si no lo tenía no es menos grave ya que estaba sucediendo sin que el entonces mandatario lo supiera.