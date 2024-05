El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof habló en un acto en Saldungaray, desde el municipio de Torquinst y disparó con munición gruesa sobre Javier Milei: “Vive en otro país. O tal vez en otra planeta”.

“Me importa tres velines lo que diga Milei. Está en un cumpleaños. Nos está metiendo en una guerra que no es nuestra, y en un conflicto internacional con España. Fue a Europa y no trajo un inversor”.

“Hablaba del Presidente de la Nación. Más allá de su figura hay que volver a discutir un proyecto de país. Hoy está bajo ataque la salud, la educación, la obra pública. Se está discutiendo un modelo de país. De la escuela anarco-capitalista alguien puede haber dicho probemos con eso. Parece que no es una poción mágica. Más bien parece algo tóxico. Venenoso para la Argentina”.

“Me llena de orgullo que en nuestra provincia no se respira la misma corriente del gobierno nacional. Hay mucho contraste no sólo con lo que vemos del gobierno nacional, en términos de políticos, donde hay una verdadera ausencia. Pero también hoy nos juntamos a coro a decirle al presidente Milei que La Patria no se vende”.