La decisión de Axel Kicillof es ir a todos lados, sea del color político que sea, para dar el debate necesario y explicar las medidas que tomó a lo largo de su vida y las que piensa que se deberían tomar en el futuro.

Se sentó con Carlos Pagni en LN+ sabiendo que no comparten la misma visión del mundo pero que la entrevista puede ir por carriles argumentativos y sin chicanas.

Así llegaron a la nacionalización de YPF, que tuvo un inesperado desenlace con el juicio de aquellos que le compraron su parte al grupo Eskenazi, en los Estados Unidos.

Con su tono didáctico habitual, Kicillof explicó paso a paso cómo se fue gestando el regreso de YPF a manos nacionales y por qué se realizó el juicio.