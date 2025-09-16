La ciudad de La Plata se convirtió en el epicentro de la conmemoración por el 49º aniversario de la Noche de los Lápices, el trágico episodio ocurrido un 16 de septiembre de 1976.

En aquella ocasión, un grupo de estudiantes secundarios fue secuestrado por su activismo en defensa del derecho al boleto estudiantil.

En ese marco, el gobernador Axel Kicillof se sumó a la movilización organizada por diferentes agrupaciones estudiantiles. En las redes se hizo viral el video que muestra a Kicillof entre la juventud.