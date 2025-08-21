La visita de Axel Kicillof al programa de la noche en C5N coincidió con la aprobación de la Cámara de Diputados al veto de Milei al aumento a los jubilados y al reconocimiento a los derechos de los discapacitados.

Kicillof no lo dejó pasar y puso sobre la mesa la falta de empatía del oficialismo con los reclamos de los sectores más castigados.

La nota completa

En la entrevista el gobernador bonaerense contó que siguen realizando obras públicas y criticó con dureza la forma en el que el gobierno libertario castiga a los que más necesitan.