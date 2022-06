El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró hoy la Escuela Especial Nº 503 en Lomas de Zamora, donde si bien reconoció que hay establecimientos "que todavía no tienen gas y es una deuda que tenemos", aseveró que "nunca hubo tanta obra de infraestructura escolar" en la provincia y explicó que "estamos resolviendo los problemas después de haber asumido en situación de emergencia edilicia".

"Nos encontramos un desastre, pero en lugar de ocultarlo y pagar pauta para que no se nombre, lo empezamos a solucionar. ¿Está solucionado? No. La falta de calefacción es un problema que lleva décadas, que los cuatro años pasados tampoco se la pusieron", sostuvo el mandatario.

En esa línea, y en respuesta a la exgobernadora María Eugenia Vidal, quien afirmó que en el distrito hay en la actualidad establecimientos educativos que están cerrados, preguntó: "¿Qué es esto de endosarle al gobierno siguiente todo lo que ellos no quisieron hacer?. Porque recursos tenían".

Vidal escribió en su cuenta de la red social Twitter que "en 2019 le entregué a Axel Kicillof una Provincia con 800 cargos políticos" y sostuvo que "hoy tiene 1700 cargos y escuelas cerradas porque no invirtieron en calefacción antes que llegue el frío. Esas son las prioridades del kirchnerismo".

"No voy a contestar chicanas con chicanas; voy a contestar chicanas con hechos y realidades como esta escuela y las obras de infraestructura escolar que estamos llevando a cabo en toda la provincia", subrayó el Gobernador y resaltó que "nosotros no venimos a mentir y ocultar: estamos resolviendo los problemas después de haber asumido en situación de emergencia edilicia en las escuelas".

Acompañado por el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde; la intendenta, Marina Lesci y el director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, Kicillof recalcó: "No soy amante de los golpes bajos, pero es raro que alguien de la oposición que fue oficialismo junte la palabra escuelas, con la palabra gas y la palabra Moreno en una frase porque todos sabemos el desastre que hicieron con la infraestructura escolar, los riesgos que se corrían".

"Todavía no pudimos arreglar el desastre que dejó Vidal, ese es el problema. Pero lo vamos a arreglar, quédese tranquila señora exgobernadora, vamos a terminar las obras y las escuelas", sostuvo el gobernador bonaerense.

En ese contexto, afirmó que "como gobierno estamos haciendo cien mil cosas, pero pocos anuncios se han conocido tanto como el plan de supuestos 3.000 jardines que iba a construir el gobierno anterior" y destacó que "ese anuncio fue famoso porque se conoció el día que se interrumpió el Fútbol para Todos. Había fútbol gratis y vino un gobierno que dijo que ese era un gasto innecesario, superfluo y del que había que prescindir".

Kicillof sostuvo que Cambiemos "dijo que con la plata que se destinaba al fútbol gratuito se iban a construir 3.000 jardines. El día que nos sacaron un derecho, nos prometieron otro. Quedaron bárbaro, los diarios festejaron. A la provincia le correspondían 1.200" y añadió: "La exgobernadora Vidal dijo el otro día en la tele que inauguró 65 nuevas escuelas en su gobierno. Yo creo que no hicieron ni 30 jardines en la provincia".

Así, pidió tener "memoria y comprensión" respecto de los dirigentes "que dicen y prometen, que tienen marketing y cobertura en noticieros porteños", ya que "después la realidad es otra: nos dejaron sin jardines y sin fútbol".

"La comunidad educativa también fue víctima del engaño", advirtió el gobernador y manifestó que "plata no faltó porque fue el Gobierno que más endeudó al país en toda la historia: 45 mil millones de dólares con el FMI hubieran sido 45 mil jardines, pero no están".

En ese marco, puso de relieve que el gobierno de Vidal hizo que las autoridades de la escuela viajaran en 2017 hasta La Plata para presenciar la apertura de los sobres de la licitación para la obra, dijo que eso "demuestra lo que no debe ser la política" y pidió tener en cuenta que su administración "no prometió, sino que la escuela se hizo".

"Contra esas 65 escuelas que no están, vamos 76 inauguradas en dos años de gobierno", afirmó y precisó que "en la provincia tenemos 4.000 obras terminadas, de las cuales 1.500 son de gas. Lo que no se hizo, lo vamos a terminar. Lo que no se hizo en décadas, lo vamos a terminar, valga lo que valga y cueste lo que cueste", remarcó.

El mandatario, asimismo, dijo que "algunos dicen que el Estado no sirve", se preguntó "¿qué empresa privada instalaría una nueva escuela?" y subrayó que "para reconquistar la confianza de la sociedad debemos hacer lo que hay que hacer y dar soluciones todos los días a la sociedad".