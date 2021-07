Axel Kicillof no es de los que se están con vueltas, hacen metáforas con la casa, la salud o un barco para explicar la economía, o niega las profundas diferencias ideológicas que confrontan.

Junto a Alberto, Axel apuntó a la exgobernadora María Eugenia Vidal: “Así como recibimos un sistema de salud detonado, recibimos un sistema de educación degradado, empobrecido, porque la educación pública dejó de ser un tema de Estado como siempre ocurre en las sociedades neoliberales”. “Que raro que se sigan llenando la boca con lo que les interesa la educación publica, cuando hablaban de caer en la educación publica”, recordó la célebre frase del ex presidente cambiemita Mauricio Macri.



“Los que gobernaron la Argentina veían como un logro no abrir más hospitales en la Provincia de Buenos Aires. Ese orgullo bonaerense que se perdió para algunos era que no se iba a abrir un hospital, el orgullo del ajuste y la privación de derechos. Así mismo no entendían para que se iban a abrir universidades o escuelas en el conurbano porque los pobres, los de los barrios populares no llegan a la universidad. Ahí hay dos cuestiones. Una ideológica: no están de acuerdo con lo público; y hay un tema más allá que es la mentira”.



“Acá el 95% que estudian son primera generación de estudiantes universitarios en su familia, todos hijos de trabajadores. Y ellos demuestran que es mentira que no llegan, sí llegan y con estas becas vamos a mejorar incluso aún más nuestro país”. “Si hay una barrera que impida que los sectores populares accedan a la educación, no se perjudican solo ellos, se perjudica la educación, la ciencia, la tecnología, la sociedad entera”.