Jugando de visitante
Katopodis dejó en evidencia a Milei en LN+: "A pesar de lo que prometió, nunca le mandó los fondos a Bahía Blanca"
El ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires estuvo en el estudio con Paulino Rodrigues y desarmó una mentira más del gobierno libertario.
Gabriel Katopodis es uno de los ministros más activos del gobierno de Axel Kicillof y se preocupa no solo de estar encima de todas las obras que realiza la provincia de Buenos Aires sino también de difundirlas.
Sin problemas en ir a dónde lo inviten, aceptó la propuesta de entrevista que le realizó Paulino Rodrigues y se acercó al estudio de LN+.
Allí, en terreno claramente hostil, dejó en evidencia las mentiras del gobierno nacional que no le envió a Bahía Blanca lo que Milei le había prometido.