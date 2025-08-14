Gabriel Katopodis es uno de los ministros más activos del gobierno de Axel Kicillof y se preocupa no solo de estar encima de todas las obras que realiza la provincia de Buenos Aires sino también de difundirlas.

Sin problemas en ir a dónde lo inviten, aceptó la propuesta de entrevista que le realizó Paulino Rodrigues y se acercó al estudio de LN+.

Allí, en terreno claramente hostil, dejó en evidencia las mentiras del gobierno nacional que no le envió a Bahía Blanca lo que Milei le había prometido.