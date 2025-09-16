Hace unos días el gobierno nacional recurrió a la Justicia para frenar la difusión de los audios que comprometen a Karina Milei, con la intención de censurar a la prensa en medio de las denuncias de coimas.

Sin embargo, y tal como informaron en C5N, Karina Milei desistió de mantener la medida cautelar que impedía la reproducción de audios atribuidos a su persona supuestamente grabados en la Casa Rosada.

La hermana del presidente realizó una presentación ante polémico juez civil y comercial federal Alejandro Maraniello que había otorgado la medida cautelar.

En el marco de la apelación efectuada por Jorge Fontevecchia, la Secretaria General de la Presidencia efectuó la presentación en la que si bien desiste de la cautelar, remarcó que existe una causa penal abierta por la difusión de los audios.

En el escrito, los representantes de Milei aseguraron que los audios ventilados "no afectan la seguridad nacional" y que se realizó una denuncia penal. Esa denuncia fue efectuada en el fuero federal penal está a cargo del fiscal Carlos Stornelli.