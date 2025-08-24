Karina Milei reapareció en público y rompió el silencio durante un acto en La Matanza, dirigido a los fiscales que participarán en las elecciones en la provincia de Buenos Aires, en medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, revelado por el programa Argenzuela.

El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia formal en los Tribunales de Comodoro Py, acusando a Karina Milei, Javier Milei, Diego Spagnuolo y Eduardo ‘Lule’ Menem de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública e infracción a la ley de Ética Pública, bajo la hipótesis de que operaban como una asociación ilícita.

Como parte de su discurso Karina Milei aseguró: “Vinimos para que no roben más” e inmediatamente se convirtió en el hazmerreír de las redes.