La artista trans Jazmín La Cuerpo sacó otro tema picante donde hacía una crítica a Javier Milei haciendo referencia a su hermana Karina, de quien dijo que parecía una travesti. En las últimas horas se confirmó que la Secretaria General de la Presidencia de la Nación demandó a la artista por la suma de 20 millones de pesos.

Jazmín contó que su abogado le explicó que la demanda de Karina Milei es por lucrar con su imagen, por lo que la artista explicó que no era así.

Pero además hizo referencia directa al monto que le reclama y aseguró que ni parándose en la ruta 10 años junta los 20 millones de la demanda.

Quién es Jazmín La Cuerpo

Cuando Jazmín hace referencia a “pararse en la ruta” para conseguir dinero es porque lamentablemente ella conoció la prostitución a los 13 años, cuando se vio obligada a hacerlo por la pobreza de su familia aunque ha logrado abrirse camino en el mundo de la moda gracias a la visibilidad que le dieron las redes sociales.

En una entrevista para la revista Para Ti, Jazmín contó que empezó siendo youtuber. “Pasé de publicar videos bizarros, de música, de cuando dormía en la basura a mi experiencia en las pasarelas. Sufrí mucho para llegar a donde estoy. Pero, valió la pena”: "Actualmente, sigo ejerciendo la prostitución, pero muy light. No me mato, ni estoy las 24 horas. Todas tienen sexo, sólo que a mí me pagan. Tengo algunos clientes fijos que me pagan muy bien, y lo hago cuando tengo ganas. A algunas les da vergüenza decirlo, pero creo que vergüenza es robar, no trabajar".