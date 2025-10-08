Desúpes de la opinión de la fiscal, el juez Ramos Padilla tomó la decisión de que sea la exvedette Karen Reichardt la que ocupará el primer lugar en la lista de diputados libertarios en la Provincia, salvo, claro, que la hagan renunciar para subir a Santilli.

El punto, entre otras cosas, es que Karen no sabe ni dónde está parada ya que critica a José Mayans por estar en política desde hace décadas, pero parece desconocer que su compañero de fórmula, Diego Santilli, es diputado desde 2002.

Con Karina Celia Vázquez (el nombre real de Karen) como cabeza de lista confirmada por la Justicia, a los libertarios les queda el recurso de hacerla renunciar para lograr el objetivo de poner a Santilli como cabeza de lista pero sumarían un nuevo papelón.

Lo que resta definir es si finalmente se reimprimirán las boletas y quién se haría cargo de ese costo, el punto es que los libertarios quieren sacar el rostro de diputado financiado por el narco de su boleta como para que sus votantes no tengan aún más vergüenza.