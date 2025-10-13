Cruce explosivo
Karen Reichardt quiso picantear a Mengolini y la periodista le pegó una tremenda delirada por "bruta y racista"
En medio de la crisis que atraviesa el oficialismo por los problemas de campaña desatados por el caso Espert, la candidata de La Libertad Avanza en Buenos Aires apuntó contra Mengolini. La conductora de Futurock le contestó.
De polémica en polémica, y de papelón en papelón, así maecha la campaña electoral de Karen Reichardt, candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.
En ese marco, Recichardt respondió en sus redes sociales a las críticas que recibió por utilizar el apellido de su abuela materna en lugar del paterno. En su publicación, además, apuntó contra el feminismo y la periodista Julia Mengolini.
Mengolini, desde su programa en Futurock, salió al cruce: "Decimos cosas muchos peores de vos, Karen".
La periodista no dudó en calificarla con dureza: "A mí la verdad el nombre que uses me chupa un soberano huevo. Me gustaría que subrayara lo importante, que le decimos que es racista. Sos bruta y racista", lanzó Mengolini.