De polémica en polémica, y de papelón en papelón, así maecha la campaña electoral de Karen Reichardt, candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

En ese marco, Recichardt respondió en sus redes sociales a las críticas que recibió por utilizar el apellido de su abuela materna en lugar del paterno. En su publicación, además, apuntó contra el feminismo y la periodista Julia Mengolini.

Mengolini, desde su programa en Futurock, salió al cruce: "Decimos cosas muchos peores de vos, Karen".

La periodista no dudó en calificarla con dureza: "A mí la verdad el nombre que uses me chupa un soberano huevo. Me gustaría que subrayara lo importante, que le decimos que es racista. Sos bruta y racista", lanzó Mengolini.