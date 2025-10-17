Karen Reichardt, la segunda candidata a diputada libertaria en la Provincia de Buenos Aires, que comparte su foto en la boleta con el naco diputado José Luis Espert, y que ha demostrado ser bastante inconsistente en sus definiciones, fue como invitada a Break Point.

El punto es que uno de los oyentes pidió de buena fe que la invitaran a ‘La Misa’ del Gordo Dan. Ni lerdo ni perezoso, el periodista ultraindependiente Mariano Pérez aseguró que la iban a invitar pero Karen preguntó ¿A qué misa?

Mariano trató de disimular el momento y aclaró "a La Misa de Carajo" a lo que la candidata contestó: "Ah, si esa meeeesa". Dejando en claro que no es una de las seguidoras de Daniel Parisini y sus secuaces.

Como si esto fuera poco, Karen también contó algunos detalles de la precariedad desde donde Pérez hace su programa, en su casa y rodeado de ropa recién lavada.