Karen Reichardt dejó en claro que no tiene ni la más mínima idea de qué es 'La Misa' del Gordo Dan
Invitada por el periodista "independiente" Mariano Pérez tuvo como invitada a la impresentable segunda candidata a diputada de LLA que demostró que no es seguidora de los streams libertarios.
Karen Reichardt, la segunda candidata a diputada libertaria en la Provincia de Buenos Aires, que comparte su foto en la boleta con el naco diputado José Luis Espert, y que ha demostrado ser bastante inconsistente en sus definiciones, fue como invitada a Break Point.
El punto es que uno de los oyentes pidió de buena fe que la invitaran a ‘La Misa’ del Gordo Dan. Ni lerdo ni perezoso, el periodista ultraindependiente Mariano Pérez aseguró que la iban a invitar pero Karen preguntó ¿A qué misa?
Mariano trató de disimular el momento y aclaró "a La Misa de Carajo" a lo que la candidata contestó: "Ah, si esa meeeesa". Dejando en claro que no es una de las seguidoras de Daniel Parisini y sus secuaces.
Como si esto fuera poco, Karen también contó algunos detalles de la precariedad desde donde Pérez hace su programa, en su casa y rodeado de ropa recién lavada.