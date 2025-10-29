No hace falta ser un genio para darse cuenta de que la diputada electa Karen Reichardt va a tener un difícil paso por el Congreso. Y es que no sólo es incapaz de responder una pregunta sencilla sino que cuando la responde dice cualquier cosa.

En una entrevista con Canal 13 la diputada libertaria quiso dejar en claro algo: "Yo no soy feminista". Y sería muy respetable si ella supiera que el feminismo es un movimiento social y político que busca la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en los ámbitos social, político, económico y cultural. Pero no.

A la hora de intentar justificar su declaración la diputada confundió feminismo con educación o la caballerosidad, demostrando que está fuertemente en contra de algo que desconoce.