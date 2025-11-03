El histórico dirigente peronista ha dedicado los últimos años de su vida a cuestionar al kirchnerismo, del cual se convirtió en un acérrimo enemigo.

Con poca vida útil en los entramados opositores y sin votos que lo legitimen, la presencia de Julio Bárbaro en los medios esta sobrerrepresentada para su peso real en la política argentina.

Pero como su discurso antikirchnerista siempre es bienvenido en los medios hegemónicos, todavía se lo invita para que haga sus gracias.

En Blender no aguantaron la tentación -o se cayó a último momento un invitado más relevante- y Bárbaro no defraudó a las expectativas.