Julieta Prandi declaró en la segunda jornada de audiencias del juicio que inició contra su exesposo Claudio Contarti, que se desarrollan en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana.

"Acá no se trata de dinero, si me sacó o no. Todo lo hice con mi trabajo, trabajo desde los 15", dijo la conductora, que fue una de las últimas en participar de los alegatos finales.

"No me importa si se quedó todo, yo no necesito un palacio, un coche, ni nada. Lo único que yo necesito es justicia por mí y por todas las que estoy representando en este momento", dijo entre lágrimas.

Al salir, Prandi se descompensó y debió ser atendido por médicos.

Solidariad con todas las víctimas

Prandi también habló sobre la revictimización que sufren las víctimas de violencia de género y apuntó: "Somos muchas y estamos cansadas de que nos traten de mentirosas, y que tengamos que repetir una y otra vez lo que nos pasó".

Luego, sollozó: “Eso es muy doloroso y es muy humillante. No se lo deseo a nadie”. Y se quebró: "Lo único que le pido a la justicia es que me dejen vivir en paz. Es lo único que estoy pidiendo".