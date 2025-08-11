A esta altura a Juliana Santillán hay que reconocerle la audacia. O tal vez sea solo inconciencia, falta de capacidad para percibir los papelones en los que cae.

Esta vez, una de las voceras mediáticas del gobierno estuvo en territorio amigable, ya que en LN+ no van a ponerla en aprietos.

Sin embargo ella sola se metió en un terreno pantanoso del cual no pudo salir al querer hablar de economía, quedando a las claras que no tiene la menor idea de lo que dice.