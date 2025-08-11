Hablemos sin saber
Juliana Santillán quiso defender el equilibrio fiscal del gobierno y no supo cómo explicarlo
La invitada a LN+ se metió en un berenjenal al avalar la política económica del gobierno sin tener los mínimos conocimientos sobre el tema.
A esta altura a Juliana Santillán hay que reconocerle la audacia. O tal vez sea solo inconciencia, falta de capacidad para percibir los papelones en los que cae.
Esta vez, una de las voceras mediáticas del gobierno estuvo en territorio amigable, ya que en LN+ no van a ponerla en aprietos.
Sin embargo ella sola se metió en un terreno pantanoso del cual no pudo salir al querer hablar de economía, quedando a las claras que no tiene la menor idea de lo que dice.