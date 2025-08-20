Mientras la Cámara de Diputados realiza una sesión para rechazar los vetos del presidente Javier Milei a la emergencia en discapacidad y al aumento a jubilados, el gobierno envió un mensaje dirigido a los legisladores.

En la previa de la sesión, el vocero presidencial Manuel Adorni dijo que el gobierno está considerando dar un aumento en las prestaciones por discapacidad pero no dio más detalles.

El mensaje de Adorni, según la diputada de Unión por la Patria, Julia Strada, fue una forma de condicionar el voto de los legisladores.

"Acabo de leer el tuit de Adorni, en donde son tan basuras que ni siquiera se animan a anunciar el aumento en discapacidad. Lo que acaba de poner es para condicionar el voto ahora, en un ratito, de los que siempre dudan hasta el final”, indicó la diputada.

Además, Strada reafirmó “la voluntad política de nuestro bloque de ir a votar a favor de la insistencia en discapacidad, en jubilaciones, aumento por el bono y moratoria”.