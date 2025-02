El discurso de la diputada Julia Strada no se limitó a decir que el proyecto de ‘Ficha Limpia’ sólo tenía el objetivo de proscribir a Cristina Kirchner sino que se tomó unos minutos para explicar por qué.

La Diputada, no solo consideró que era un proyecto cobarde que pretende sacar de la cancha a la principal figura de la oposición y titular del PJ sino que enumeró, aunque sin nombrarlos a algunos diputados más cercanos al oficialismo que tienen que darle respuestas a la Justicia.

Y es justamente en la Justicia donde parece residir uno de los principales problemas del proyecto que ya obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados.

Para dar un simple ejemplo Strada puso énfasis en las causas contra Mauricio Macri (a quien si nombró) que están cajoneadas, o la de alguna diputada que aún no pudo justificar fehacientemente la compra de un departamento de medio millón de dólares cuando decía no tener propiedades siendo Gobernadora, o por qué la Justicia no investiga a un diputado con supuestos vínculos con el narcotráfico.

Strada cerró diciendo que “podrán proscribir a Cristina” pero nunca podrán borrar de la memoria del pueblo argentino lo que significó el mayor proceso de transformación política y económica de la Argentina, después del peronismo".