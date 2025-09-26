Sin poder contener las lágrimas y con la voz entrecortada, Julia Mengolini leyó el pedido conmovedor de la madre de Pablo Grillo, el fotógrafo al que Gendarmería le disparó de gas lacrimógeno y lo envió al hospital, dejándole secuelas.

La carta está dirigida a la jueza Servini de Cubría, para ver si así lograba llegar a ella ya que lo intentó por otros medios y no lo consiguió.

El estado de Grillo es complicado -"casi ya no come", escribe su madre- y lo que se espera es que quienes realizaron este hecho, con Patricia Bullrich como la cabeza de la represión, paguen sus culpas.