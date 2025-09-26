Justicia para Pablo
Julia Mengolini leyó la desgarradora carta de la madre de Pablo Grillo a la jueza Servini de Cubría
En 'Segurola y Havana', de FutuRöck, Mengolini contó que le llegó la carta de la madre del fotógrafo que recibió un disparo de gas lacrimógeno de Gendarmería, porque ella es oyente del programa y se emocionó al aire.
Sin poder contener las lágrimas y con la voz entrecortada, Julia Mengolini leyó el pedido conmovedor de la madre de Pablo Grillo, el fotógrafo al que Gendarmería le disparó de gas lacrimógeno y lo envió al hospital, dejándole secuelas.
La carta está dirigida a la jueza Servini de Cubría, para ver si así lograba llegar a ella ya que lo intentó por otros medios y no lo consiguió.
El estado de Grillo es complicado -"casi ya no come", escribe su madre- y lo que se espera es que quienes realizaron este hecho, con Patricia Bullrich como la cabeza de la represión, paguen sus culpas.