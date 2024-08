Ciudad vs Nación

Se profundiza la interna del Gobierno y el PRO: no hubo acuerdo por la Coparticipación porque Caputo faltó a la audiencia

El ministro de Economía, Luis Caputo, no se presentó a la audiencia informativa a la que convocó la Corte Suprema por la Coparticipación. "No hubo acuerdo", anunció el jefe de Gobierno, Jorge Macri. Crece la tensión en el Gobierno, ahora Ciudad vs Nación.