La pregunta de la movilera de LN+ sobre si el entrevistado había votado a este gobierno estuvo de más, era evidente que jamás le habría dado el apoyo a Javier Milei.

Los móviles callejeros tienen sus riesgos, y eso le pasó al del canal de noticias de La Nación -para colmo confundido por el hombre con el de TN- que se encontró con alguien que piensa absolutamente lo opuesto a la línea editorial de la señal.

La respuesta arrancó marcando la cancha, pero rápidamente el hombre entró en ebullición y terminó descalificando al presidente.