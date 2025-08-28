El hombre esperó al móvil de C5N que se trasladó hasta Lomas de Zamora para tomarle el pulso al lugar donde un día atrás repudiaron la presencia de Javier Milei, y disparó con munición gruesa.

Después de calificarlo de altanero y soberbio, criticó su forma de hablar diciendo que “se hace el guapo” y preguntó “¿a quién se comió?”.

Para cerrar su intervención cargada de bronca dijo que los manifestantes que lo agredieron se equivocaron porque en vez de tirarle piedras deberían haberle tirado “una bomba”.