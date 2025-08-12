No aprende más
Jubilada, en un comedor de Cáritas: "Yo voté a Milei y lo seguiré votando porque no es ladrón"
Como un reflejo del discurso sistemático de los medios hegemónicos, esta mujer, que tiene que ir a comer a un centro de Cáritas porque no le alcanza para hacerlo en su casa, continúa apoyando al gobierno libertario que la dejó en esa situación.
Tiene tantas contradicciones y prejuicios en una sola frase que es difícil determinar cuál es el foco principal.
Por un lado se trata de una jubilada que tiene que ir a comer a un centro comunitario porque no le alcanza lo que le paga un gobierno que licuó las jubilaciones.
Por otro, defiende a Javier Milei sosteniendo que “no es ladrón” pasando por alto que está involucrado, y muy complicado, en la estafa con la cripto $LIBRA.
Y por último, defiende a rajatabla el déficit cero sin tener la menor idea de cómo funcionan las otras variables de la economía que llevaron al país a una brutal recesión.