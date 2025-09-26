"Estoy con la paz propia de la acción correcta y me siento cómodo explicándolo como productor", se justificó Juan Pazo ante la pregunta de Eduardo Feinmann.

Defendiendo la decisión del gobierno -que solamente favoreció a las principales cerealeras- de anunciar retenciones cero y cerrarlo tres días después.

Con una mesa que no parecía estar tan de acuerdo pero coincidía en los lineamientos generales, Pazo igual no tuvo más remedio que admitir que los productores están muy enojados.

La entrevista completa

