Juan Minujín hablo muy claramente durante una entrevista con FutuRöck, donde remarcó la crueldad del gobierno a discutir cuestiones como por ejemplo la discapacidad o el Garrahan.

“Soy muy respetuoso de las ideas de la gente. Tengo un montón de amigos que votaron a este gobierno y que siguen defendiendo cosas de este gobierno”, aseguró el actor.

“Hay gente que no se copa con la crueldad pero se copa con otros costados”, aseveró el artista que acaba de protagonizar la serie de Menem, casualmente.

Minujín habló también de la terrible inflación del gobierno anterior, como para poner las cuestiones sobre las mismas bases, pero sentenció: “Podemos discutir si el estado tiene que pagar una obra de teatro. Ahora, ¿El estado no tiene que pagar a un bebé qué tienen que hacerle una operación de columna? O tienen que tener unos insumos de mierda que se les rompen”.