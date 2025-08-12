Juan Grabois es, junto a Guillermo Moreno, uno de los que mejor entendieron la forma de hacer comunicación política en las redes sociales y los canales de streaming.

Sin desdeñar los tradicionales programas de la televisión, se anima a presentarse en todos lados para dar a conocer su mensaje.

Con una fuerte convicción en lo que hace y sin medir cómo impactan en la opinión pública sus opiniones, va creciendo a fuerza de espontaneidad.

Esta vez se presentó en Hay Algo Ahí, el programa que conduce Tomás Rebord en Blender, y se encargó sorpresivamente de abrirlo con una editorial en la que dejó su propia marca.

La editorial completa

Suelto, y de buen humor, Juan Grabois se animó a un formato que no conoce pero que adaptó a su estilo.