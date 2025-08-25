Juan Grabois es de los dirigentes políticos a los cuales las formas no le importan tanto y no cuidan sus palabras si tiene que decir una verdad.

Ha sido uno de los primeros en alzar la voz para enfrentar al gobierno libertario, lo que le da legitimidad para hacer sus críticas cuando pasa su peor momento.

Frente a Roberto Navarro no dudó en pedir juicio político para Javier Milei por la escandalosa corrupción que lo rodea, y hasta llamó “valijera” a su hermana.

"Yo viví el 2001 y no sé si esta gente se va en helicóptero o se va en patrullero", resumió para que quede claro lo que piensa del gobierno de La Libertad Avanza.