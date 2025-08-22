A medida que se va investigando el tema parece que hay más y más gente que estaba al tanto del caso de corrupción que denunció Diego Spagnuolo, amigo y abogado de Milei, y que involucra a la secretaria general de la Presidencia y que ahora se encuentra desaparecido.

Juan Carlos De Pablo, Javier Milei y Diego Spagnuolo suelen, o solían, hacer juntadas los domingos en Olivos, por lo que el economista prefirió resguardar lo que allí sucede y no respondió a las preguntas de Ari Lijalad, lo que no hizo mas que confirmar que estaba al tanto de lo que estaba pasando.

Algo ofuscado por las preguntas y por su comprobada vinculación con el ex titular de Andis, De Pablo aseguró que estaban perdiendo el tiempo con él porque claramente no iba a revelar lo que en esas reuniones se hablaba, tal vez es hora de que lo convoque la Justicia.