En los últimos días, tanto, Santiago Mitre, director de Argentina 1985; Vanessa Ragone, productora de, entre otras, El secreto de sus ojos; Jorge Marrale, representando a Sagai (Sociedad Argentina de Actores Intérpretes); y hasta el productor Adrián Suar, defendieron la autarquía del Incaa y la tarea que realiza en pos de los intereses de los actores.

Sin embargo, a diferencia de la gran mayoría de los hombres y las mujeres que son parte de la cultura Argentina, el polémico actor Juan Acosta aprovechó la señal de LN+ para atacar a los actores y defender el feroz ajuste de Javier Milei.

Por este motivo, la actriz Verónica Llinás, lo cruzó fuerte en las redes sociales: "Vos no inventaste ningún Parakultural, Juan Acosta. Si viniste alguna vez, fué cuando ya estaba de moda.

No te peines que no salís en la foto".