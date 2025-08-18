Frenar a Milei
José Natanson, director de Le Monde Diplomatique: "La unidad es un método, no una idea, y solo funciona si hay una victoria"
Entrevistado por Matías Colombatti en Gelatina, Natanson -cercano ideológicamente a Juntos por el Cambio y alejado de los libertarios- cuestionó la forma en que el peronismo cerró su armado de listas.
No parece quedarle mucho espacio al peronismo para moverse en el esquema que propone José Natanson, donde las caras nuevas no arrastran, la unidad es solo un método, y los nombres de siempre están gastados.
Desde hace años mirando al campo nacional y popular desde la vereda de enfrente, el director de Le Monde Diplomatique -que se había entusiasmado con el macrismo, al que llamó “la derecha democrática”- criticó que el peronismo haya logrado una síntesis en sus listas, sin poner a los nombres más rutilantes en los primeros lugares.
Aunque Matías Colombatti le haya hecho la salvedad de que el objetivo sea “parar a Milei” para Natanson no parece suficiente argumento como para convalidar el acuerdo.