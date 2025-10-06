José Luis Espert también renunció a la Comisión de Presupuesto y solo resta su expulsión de la Cámara

La novela del narco diputado parece no haber terminado con las resignación de su candidatura y si bien todavía no se sabe si la Justicia electoral aprobará su cambio por Santilli o si finalmente se reimprimirán las boletas de la Provincia, José Luis Espert se vio obligado a renunciar a la comisión de Presupuesto y Hacienda, que presidía, antes de que lo echen.

Pero hay algunos diputados, entre ellos Facundo Manes, que presentaron un proyecto para expulsar a José Luis Espert de la Cámara de Diputados y sacarle los fueros para dejar que la Justicia pueda investigarlo como es debido.

Y más allá de la renuncia a la Comisión y los pedidos de desafuero tal vez es hora de que le hagan caso al mismísimo José Luis Espert.